A massive study of Covid infections in Spanish kindergartners and elementary schoolchildren shows that mask mandates did nothing to halt infection or transmission.

https://alexberenson.substack.com/p/school-mask-mandates-useless?token=eyJ1c2VyX2lkIjo5NzUsInBvc3RfaWQiOjQ5OTYzMTAxLCJfIjoiMURFQk4iLCJpYXQiOjE2NDY3Nzg4ODMsImV4cCI6MTY0Njc4MjQ4MywiaXNzIjoicHViLTM2MzA4MCIsInN1YiI6InBvc3QtcmVhY3Rpb24ifQ.y-n88B8ndyP6dPBBMFmg6sltHo5M8g7F65vBDeLhItY&s=r