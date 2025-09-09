Gotcha, POTUS! Relative to History There Is Absolutely No Murder Crisis In Either Chicago or the USA

Year  Chicago Homicides  Chicago Rate  USA Homicides  USA Rate
------------------------------------------------------------
1970  748                22.2          16000          7.9
1971  824                24.5          17710          8.6
1972  792                23.5          18670          9.0
1973  864                25.7          19230          9.4
1974  970                28.8          20710          9.8
1975  818                24.3          20510          9.6
1976  814                24.2          18860          8.7
1977  823                24.5          19120          8.8
1978  814                24.2          19560          9.0
1979  856                25.5          21460          9.8
1980  863                25.7          23040          10.2
1981  877                26.1          22520          9.8
1982  668                19.9          21010          9.1
1983  729                21.7          19310          8.3
1984  741                22.0          18690          8.0
1985  747                22.2          18980          8.0
1986  747                22.2          20610          8.6
1987  691                20.5          20096          8.3
1988  660                19.6          20680          8.4
1989  742                22.0          21600          8.7
1990  851                25.3          23440          9.4
1991  928                27.6          24700          9.8
1992  948                28.2          23760          9.3
1993  854                25.4          24530          9.5
1994  931                27.7          23330          9.0
1995  828                24.6          21610          8.2
1996  796                23.7          19650          7.4
1997  761                22.6          18208          6.8
1998  704                20.9          16974          6.3
1999  641                19.0          15522          5.7
2000  633                18.8          15586          5.5
2001  667                23.0          16037          5.6
2002  656                22.6          16229          5.6
2003  601                20.7          16528          5.7
2004  453                15.6          16148          5.5
2005  451                15.6          16740          5.6
2006  471                16.3          17030          5.7
2007  443                15.4          16929          5.6
2008  512                17.7          16442          5.4
2009  459                15.9          15399          5.0
2010  439                16.3          14712          4.8
2011  439                16.3          14661          4.7
2012  503                18.7          14827          4.7
2013  419                15.6          14196          4.5
2014  426                15.8          14086          4.4
2015  492                18.6          15794          4.9
2016  797                29.6          17153          5.3
2017  664                24.7          17294          5.3
2018  579                21.5          16465          5.0
2019  503                18.7          16425          5.0
2020  779                28.4          21570          6.5
2021  805                29.8          20693          6.2
2022  715                26.6          19245          5.7
2023  621                23.1          17417          5.2
2024  581                21.5          15231          4.6
1970-2000 718        26.7          18039          8.4
2001-2024 545        19.6          16467          5.0